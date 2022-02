CDU: Das können wir nicht akzeptieren

Mit Fassungslosigkeit reagieren die beiden heimischen CDU-Abgeordneten Matthias Reuber und Michael Wäschenbach auf den Einmarsch russischer Truppen in der Ukraine.

„Wir sind fassungslos ob der Nachrichten, die uns aus der Ukraine erreichen. Es ist ein feindlicher Überfall Russlands auf ein souveränes Land. Wir können und werden das in Europa nicht akzeptieren“, betonen die beiden Abgeordneten, die sich mit dieser Erklärung in die Einschätzung zahlreicher Politiker und Politikerinnen aller demokratischen Parteien einreihen.

Auch Rheinland-Pfalz müsse jetzt helfen, so Reuber und Wäschenbach unisono. „Die Landesregierung soll alle verfügbaren Kapazitäten humanitärer und ziviler Hilfe für die Ukraine zur Verfügung stellen. Unsere Gedanken und Gebete sind bei den Menschen in der Ukraine, denen unsere uneingeschränkte Solidarität gehört“, so die beiden Christdemokraten.