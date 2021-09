Juni 1991 in Koblenz, aufgewachsen in Halsenbach.

Lebt in: Pfalzfeld.

Familienstand: ledig

Kinder: kein.

Hobbys: joggen, wandern, Sachbücher lesen.

Beruf: politischer Referent der AfD-Fraktion im hessischen Landtag, davor Personaloffizier bei der Bundeswehr, gelernter Bürokaufmann und hat den Master of Business Administration.

In Partei seit: April 2020.

So erreichen Sie mich: am besten per E-Mail an info@afd-kolenz.de