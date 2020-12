Archivierter Artikel vom 13.10.2020, 17:29 Uhr

Das Unternehmen Canyon startet durch die Decke. In diesem Geschäftsjahr, das zum 30. September endete, schließt der Radhersteller mit einem Umsatz von 400 Millionen Euro ab, das sind 30 Prozent mehr als im Vorjahr (319 Millionen). Insbesondere der US-Markt mit dem strategischen Partner TSG Consumer Goods legte in diesem Zeitraum mächtig zu. Umsatzträchtige Märkte sind neben Deutschland Großbritannien und Frankreich.

Gut 170 Modelle sind derzeit online zu ordern; eine Testfahrt darf man aber durchaus vor der Zentrale in Koblenz vereinbaren. Dort und an anderen Standorten in der Stadt arbeiten insgesamt rund 1000 Mitarbeiter des erfolgreichen Herstellers. Zu sportlichen Spitzenleistungen sind die Triathleten Jans Frodeno und Patrick Lange mit Canyon-Material ebenso fähig wie zwei Teams, die bei der jüngsten Tour de France unterwegs waren. Ein Credo von Canyon lautet: „Der Mensch soll ein sportliches Inneres haben, ein Auge auf die Welt.“