Der Campingplatz wird weiter neu geordnet. Bereits entstanden sind weitgehend eigenständige Bereiche für Dauer- und Kurzzeitcamper, einige Sanitärgebäude wurden saniert, weitere sollen folgen. Die Zeltwiese liegt jetzt unmittelbar am Rhein neben dem Saunagarten. Rund 80 Stellplätze für Kurzzeitcamper stehen direkt am Wasser zur Verfügung. Dort soll der Boden weiter erneuert und verbliebene Betonplatten von vorherigen Dauercampern durch Wiese mit Unterschotter ersetzt werden. Im Sommer öffnete der „Rheinblick“ am ehemaligen KD-Anleger, in dem die Betreiber des Badrestaurants Getränke und Speisen anbieten. Rund 60 Mitarbeiter sind in Therme und auf dem Platz beschäftigt. sim