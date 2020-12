Callcenter des Gesundheitsamtes ist auch an Weihnachten und zum Jahreswechsel erreichbar Sowohl das Corona-Lagezentrum des Gesundheitsamts als auch die mobile Fieberambulanz sind „zwischen den Jahren“ im Einsatz. Das Callcenter des Gesundheitsamts ist auch über die Weihnachtsfeiertage und zum Jahreswechsel unter der Telefonnummer 06781/516 33 00 erreichbar: Die Dienstzeiten sind vom 24. bis zum 27.

Dezember sowie vom 31. Dezember bis zum 3. Januar von 8 bis 13 Uhr und vom 28. bis zum 30. Dezember – also von Montag bis Mittwoch – von 8 bis 16.30 Uhr. Hingegen bleiben die anderen Abteilungen der Kreisverwaltung in diesem Zeitraum – also vom 24. Dezember bis zum 3. Januar – wie in den vergangenen Jahren geschlossen. An den meisten dieser Tage ist auch die mobile Fieberambulanz im Kreis unterwegs, um bei Corona-Verdachtsfällen Abstriche zu nehmen. Lediglich an den beiden Weihnachtsfeiertagen – 25. und 26. Dezember – und am Neujahrstag sind keine Tests geplant.