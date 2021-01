Unter mehr als 160 Bewerbern wurden im Jahr 2020 das gemeinsame Vorhaben der beiden Kommunen VG Birkenfeld im Hunsrück und Bad Peterstal-Griesbach im Nordschwarzwald mit dem Arbeitstitel „Nationalpark- und Premiumwanderregionen digital gut vernetzt“ als eins von bundesweit elf Modellprojekten ausgewählt, die dafür eine Förderung aus Berlin erhalten haben. Das Geld stammt aus dem Topf des Programms „Lift§ (Leistungssteigerung und Innovationsförderung im Tourismus), das das Bundeswirtschaftsministerium und das Kompetenzzentrum Tourismus des Bundes aufgelegt haben. Insgesamt werden mithilfe von „Lift“ Zuwendungen in einer Gesamthöhe von rund 1,5 Millionen Euro an die elf Modellprojekte ausgeschüttet. Sie sollen unter anderem am Niederrhein (Nordrhein-Westfalen), in der Lübecker Bucht (Schleswig-Holstein) und im Nationalpark Unteres Odertal (Brandenburg) verwirklicht werden.