Bundesweit wird mehr geputzt denn je

Rund 2000 Reinigungskräfte sind nach Angaben der Deutschen Bahn derzeit bundesweit im Einsatz, um in Bahnhöfen all die Flächen zu desinfizieren, die Reisende häufig anfassen. In rund 600 Bahnhöfen wurden Spender mit Desinfektionsmittel aufgestellt. Zu den Kosten der verstärkten Reinigung und Desinfektion machen die Deutsche Bahn und andere Unternehmen keine konkreten Angaben. Mitte Mai hatte die Deutsche Bahn mitgeteilt, sie gebe für Hygiene und Reinigung jedes Jahr einen hohen dreistelligen Millionenbetrag aus, „der dieses Jahr noch weiter erhöht wird“.