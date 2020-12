Archivierter Artikel vom 20.04.2020, 13:05 Uhr

Bundesprogramm sichert Liquidität

Neben der Trockenheit setzt auch die Virus-Pandemie den Landwirten zu. Zur Krisenbewältigung in Corona-Zeiten bietet die Landwirtschaftliche Rentenbank aus Bundesmitteln, in Kombination mit einer Bürgschaft, ein Liquiditätssicherungsdarlehen an – zunächst geht es um Darlehen bis maximal 3 Millionen Euro. Darauf weist der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel hin.