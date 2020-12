Archivierter Artikel vom 08.10.2020, 18:25 Uhr

Bundesliga-Nachwuchs testet am Samstag

Auf dem Sportplatz in Pfaffen-Schwabenheim geht es am Sonntag um Bezirksliga-Punkte. Einen Tag zuvor sind bereits talentierte Nachwuchsfußballer auf dem Geläuf an der Badenheimer Straße zu bewundern. Die beiden A-Junioren-Bundesligisten FSV Mainz 05 und SV Darmstadt 98 bestreiten in der Länderspielpause ein Testspiel.