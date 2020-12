Archivierter Artikel vom 03.03.2020, 14:44 Uhr

Bundesgartenschauen sind wie ein Fußballverein Rainer Zeimentz, Vorstand der Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz und Interimsgeschäftsführer der Buga 2029, vergleicht Besucher von Gartenschauen mit Fans erfolgreicher Fußball-Bundesligavereine. Beide haben ein treues Stammpublikum, das auch beim nächsten Mal wieder dabei sein wird. Als „Wiederholung des Besuchserlebnisses“ bezeichnet Zeimentz das – und es sind nicht wenige, die danach streben.

3,6 Millionen „Drehkreuzbewegungen, also Besucher, verzeichnete die Buga 2011 in Koblenz, die Landesgartenschau in Bingen 2008 1,3 Millionen. Für die Blumenschau im Welterbetal rechnet man (zurückhaltend) mit 1,8 Millionen Besuchen.