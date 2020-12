Eine befristete Stelle nach der anderen – damit ist für eine Reihe von Hochschulbeschäftigten jetzt Schluss: Die Hochschulen in Rheinland-Pfalz können fast 780 Stellen mit Geld von Bund und Land entfristen. Wissenschaftsminister Konrad Wolf spricht von „einer der wichtigsten wissenschaftspolitischen Maßnahmen der vergangenen Jahrzehnte“. Sicherheit gibt es jetzt vor allem für Beschäftigte in der Verwaltung, die die Lehre unterstützen oder Studierende beraten, aber auch für so manchen Professor.