Bad Breisig Bürgermeister vereidigt Der Bad Breisiger Verbandsgemeindebürgermeister Marcel Caspers ist jetzt auch Stadtbürgermeister. Am Mittwoch, dem Tag der Flutwelle an der Ahr, die seither alles überstrahlt, wurde er in der Jahnhalle im Rahmen der Stadtratssitzung zum neuen Bürgermeister der Kurstadt vereidigt.

Am Sonntag zuvor hatten ihn die Breisiger per Urwahl zum Stadtchef und Nachfolger von Udo Heuser ernannt. Mit „Herz und Verstand“ will er sein Amt angehen.