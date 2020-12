Archivierter Artikel vom 08.11.2020, 17:51 Uhr

Bürgermeiser Jung: Mobiler Wertstoffhof auf der Kirner Kyrau ist kein Dauerzustand Das Kirner Land braucht einen festen Wertstoffhof wie es ihn früher in Hochstetten-Dhaun gab. Das ist die klare Ansage und Forderung von VG-Bürgermeister Thomas Jung. Der Oberhauser Ortsbürgermeister stand selbst eine gute Stunde lang in der Autoschlange, bis er abladen konnte.

Dass es einen hohen Bedarf an einer Sperrmüllabgabestelle in der Region gebe, sei klar. Mit dem Testlauf habe man den Bedarf noch einmal unterstreichen wollen. Die Forderung sei durch die Kreistagsvertreter des Kirner Landes auch an die Kreisgremien herangetragen worden. Als bedauerlich empfindet es Jung, dass einige mit ihrem Sperrmüll am Ende der Zeit abgewiesen wurden und dass auch Container voll waren. Den Ärger der Bürger könne er nachvollziehen. Umso wichtiger sei eine dauerhafte Lösung mit festem Abgabeplatz.