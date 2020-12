In einem Schreiben an die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer fasst die Bürgerinitiative im Mittelrheintal gegen Umweltschäden durch die Bahn ihre Sicht der Dinge wie folgt zusammen: „Während einer öffentlichen Erörterung des Unfallgeschehens und der geplanten Beseitigung der Unfallfolgen (...) berichtete der Vertreter der Bahn, man sei mit den Sanierungsarbeiten bereits weit fortgeschritten. Aus dem Gleisbett seien 20.000 Tonnen kontaminierte Erde entfernt und die Grube wieder verfüllt worden. Allerdings habe man zwischen 10.000 und 30.000 Liter Diesel in der Erde belassen, da sonst die Oberleitung abgebaut werden müsste. Das würde die Strecke auf nicht absehbare Zeit für den Güterverkehr nicht nutzbar machen. Der verbliebene Dieselkraftstoff stelle keine größere Gefahr für die Umwelt dar. Man werde ein Monitoring-Verfahren einrichten und mit permanenten Bohrungen die Gefahrenlage beurteilen. Diese kriminelle Verfahrensweise ist völlig inakzeptabel! Jeden Otto Normalverbraucher trifft die Härte des Gesetzes, falls er wissentlich oder leichtsinnigerweise den Boden mit Öl oder sonstigen umweltschädlichen Stoffen belastet. Die Strafbarkeit der Bodenverunreinigung (...) gilt selbstverständlich auch für die verantwortlichen Tatverdächtigen aus den Reihen der Bahn.“