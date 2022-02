Bündnis Klinikrettung – Kirner BI ist mit dabei

Beim Bündnis Klinikrettung handelt es sich um eine bundesweite Gruppe von politisch Aktiven, bestehend aus PflegerInnen, ÄrztInnen, PatientInnenvertretungen, KlinikleiterInnen und GewerkschafterInnen. Seit Anfang 2020 arbeitet das Bündnis am Thema Klinikschließungen. Im Herbst 2020 wurde das bundesweite „Bündnis Klinikrettung“ gegründet.

Der Träger ist „Gemeingut in BürgerInnenhand“ . Mitglieder des Bündnises sind Gemeingut in BürgerInnenhand (Träger), Initiative Regionale Krankenhausstruktur erhalten, Hamburger Bündnis für mehr Personal im Krankenhaus, Dresdner Bündnis für Pflege, Bündnis für Krankenhaus und gute Arbeit Neckartal-Odenwald, Aktion „Krankenhaus Groß-Sand bleibt!“, Aktionsgruppe „Schluss mit Kliniksterben in Bayern“, Pro Krankenhaus Havelberg, Bürgerinitiative „Rettet das Kirner Krankenhaus“, Rettet unsere Krankenhäuser Rosmann Breisach, Initiative „Wenckeback-Klinikum muss bleiben!“, Aktionsbündnis „Das Geislinger Krankenhaus muss bleiben“, Bundesverband Graue Panther, Attac Berlin, Attac Hamburg, Bundesverband Gemeinnützige Selbsthilfe Schlafapnoe sowie die Katholische Arbeitnehmer Bewegung (KAB).