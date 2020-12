Archivierter Artikel vom 15.06.2020, 11:00 Uhr

Buch regional erhältlich

Für 10 Euro ist das Buch „Ganz nah' dran“ in der Leseratte in Bad Kreuznach in der Kreuzstraße, bei Andrea's Lottoeck in Bad Sobernheim und beim Ehepaar Ruß unter Tel. 06756/494 erhältlich.