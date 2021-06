Buch kommt auch ins Haus

Das Buch „Nette, Mayener Originale und anderes“ ist zum Preis von 11 Euro in folgenden Mayener Geschäften erhältlich: Buchhandlung Reuffel, Reisebüro Bell, Metzgerei Kohlhaas, Traditionshaus Schwindenhammer. Eine Hauslieferung durch die Autorin ist möglich. Der Reinerlös von jedem verkauften Buch geht an das Aphasiezentrum in Waldbreitbach.