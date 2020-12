Brunnhübner, Uhrmacher und Beinlich wechseln zur LG

Die LG Rhein-Wied kann sich für das kommende Jahr auf die Zusagen von drei großen Namen freuen. Der erste ist ein Rückkehrer: Moritz Beinlich, der im Winter 2016/17 nach seinem Abitur nach Regensburg umzog, dort ein Studium begann und für die LG Telis-Finanz Regensburg an den Start ging, trägt nach dem Jahreswechsel wieder das rot-weiße Rhein-Wied-Dress. Der 24-Jährige hat sich gerade auf den Langstrecken deutschlandweit längst ein Namen gemacht. Beinlich belegte im Jahr 2018 drei Podestplätze bei deutschen U 23-Meisterschaften (Zweiter im Halbmarathon und über 10 000 Meter auf der Bahn sowie Dritter im Zehnkilometerstraßenlauf) und krönte seine bisherige Karriere mit dem DM-Titel der Männer im Halbmarathon 2019 in Freiburg. Es war sein zweites Gold auf DLV-Ebene nach dem Sieg über 3000 Meter 2013 in der Jugend U 18.