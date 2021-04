Plus

Nicht abgestimmt wurde über einen gemeinsamen Antrag von PBK und der Linken-Stadtratsfraktion zur Belebung der Alten Nahebrücke und dem Ziel, den Übergang zum historischen Stadtkern, der Neustadt, zu verbessern, um diese zu beleben. Die Vorschläge sollen aber ebenfalls in die Maßnahmen zur Stärkung der Innenstadt nach der Pandemie aufgenommen werden. In dem Antrag werden verschieden Vorschläge gemacht: So könnten zum Beispiel auf der Brücke seitens der Stadt Verkaufsstände aus Holz aufgestellt werden.