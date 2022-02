Brückensanierung kostet CRV viel Geld

Straßenbeiträge kennen die meisten. Doch es gibt auch Brückenbeiträge, und die gehen ordentlich ins Geld, da die Sanierung von Brücken im Regelfall noch aufwendiger ist als die von Straßen. Den Creuznacher Ruderverein hat so die Sanierung der Brücke über den Mühlenteich in Bad Kreuznach hart getroffen.

Als größter Anlieger hat er mit seinem Bootshaus auch den größten Beitrag zu leisten. Rund 100 000 Euro – der exakte Bescheid liegt noch nicht vor – werden fällig. Umhauen wird die Summe den Verein aber nicht. „Wir müssen keinen Kredit aufnehmen, stemmen das Ganze aus Rücklagen und mit Spenden“, erklärt CRV-Trainer Axel Horbach. Aufgrund der schwierigen Situation in Bad Kreuznach war auch mal ein kompletter Umzug in das moderne und schicke Bootshaus in Niederhausen angedacht, doch noch sieht der Verein seine Zukunft in der Kreisstadt. „Das Bootshaus dort ist schließlich das Herzstück des Vereins“, sagt Horbach. olp