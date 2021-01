Der 2019 gegründete Brodverein lehnt sich mit seinem Namen an das Erbe des Sozialreformers Friedrich Wilhelm Raiffeisen an. Dieser hatte als damaliger Bürgermeister von Weyerbusch nach dem „Hungerwinter“ 1846/47 den Verein zur Selbstbeschaffung von Brod und Früchten, später kurz „Brodverein“ genannt, gegründet, um gemeinsam die Not zu lindern. Der neu gegründete Brodverein laut Selbstbeschreibung „die Ideen und Werte Raiffeisens in unserer Gegenwart leben“ und „eine immaterielle Not unserer Zeit lindern helfen: Den Hunger nach sozialem Miteinander und lebendiger Gemeinschaft, auch über die jeweiligen Dorfgrenzen hinaus“.