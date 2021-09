Briefwahl beantragen

Wie der Bundeswahlleiter erläutert, kann Briefwahl entweder persönlich oder schriftlich (per Brief, E-Mail oder bei vielen Gemeinden über deren Internetseite) beantragt werden. Häufig stehen auf Wahlbenachrichtigungen auch persönliche QR-Codes zur Beantragung per Handy. Der Antrag kann noch bis spätestens Freitag, 24.