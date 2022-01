Neuss

Briefe in Neuss übergeben

Fünf Schüler des Gymnasiums Nonnenwerth haben am Freitag etwa 500 Briefe an der International School on the Rhine (ISR) in Neuss übergeben. Offenbar waren sie dort schon erwartet worden: Drei Wachmänner verwehrten ihnen den Zutritt zum Gelände.