Archivierter Artikel vom 16.05.2020, 11:59 Uhr

Briefe, Blumen, Musikgrüße: Lichtblicke in einer schweren Zeit

Trotz der für die Bewohner und Mitarbeiter des Vinzenzhauses sehr schwierigen Zeit, habe es immer wieder aber auch Lichtblicke gegeben, so der Förderverein. So seien in den vergangenen Wochen viele aufmunternde Briefe im Heim eingegangen. „Viele Kinder aus allen benachbarten Gemeinden haben Kunstwerke gebastelt und Bilder gemalt.