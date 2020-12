Die Lage ist nicht nur in Bad Kreuznach fatal. Der Branchenverband Mobilität & Logistik Rheinland-Pfalz (Molo) mit Sitz in Koblenz hat sich in einem Brief an Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler gewandt. „Insbesondere bei den wichtigen und lebensnotwendigen Krankenfahrten ist unsere Branche unverzichtbar, werden diese Fahrten auch dann durchgeführt, wenn der klassische ÖPNV nicht mehr fährt bzw.