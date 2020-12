Bonner Virologe: Corona-Patienten leiden unter Geruchs- und Geschmacksverlust

Er ist nach eigenen Worten „der Virologe, der die meisten Patienten in Deutschland gesehen hat“: Prof. Hendrik Streeck leitet das Institut für Virologie und HIV-Forschung an der Medizinischen Fakultät der Universität Bonn und ist Nachfolger des wohl bekanntesten deutschen Virologen Christian Drosten. In einem Interview mit der „FAZ“ hat Streeck über sehr interessante neue Erkenntnisse über die Symptome und die Weiterverbreitung des Coronavirus berichtet. „Wir sind im von Covid-19 besonders betroffenen Kreis Heinsberg von Haus zu Haus und zu jedem Infizierten gegangen und haben die Menschen befragt. Wir haben die Symptome erfasst und dadurch auch neue entdeckt, haben Luftproben genommen, Abstriche von Türklinken, Handys und Fernbedienungen, wir haben sogar Toilettenwasserproben eingesammelt.“