In der vergangenen Kreistagssitzung hatte AfD-Fraktionschef Ralf Schönborn die Integrationsbeauftragte des Kreises, Sabine Bollhorst, deutlich attackiert. Er hatte erklärt: „Sie ist untragbar geworden, wir halten ihre Absetzung dadurch für geboten.“ Einen entsprechenden Antrag stellte Schönborn zwar nicht, auch die Angriffe der CDU blieben in dieser Sitzung im Ungefähren. Die Richtung der politischen Auseinandersetzung war in diesem Kontext aber deutlich zu erkennen.