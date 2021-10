B-Liga Koblenz: Spitzenreiter Kesselheim spielt in Lahnstein

Nachdem zuletzt der Lauf des FSV RW Lahnstein vom FC Arzheim beim 0:3 jäh gestoppt worden war, gilt es für das Team aus dem Rhein-Lahn-Stadion schnell wieder in die Spur zu kommen. Am besten schon am Sonntag, wenn ab 14.30 Uhr der Spitzenreiter VfL Kesselheim an die Flussmündung kommt. Gelingt der Elf von Süleyman Düzce ein Erfolg, dann wäre der Anschluss zur Tabellenspitze wieder hergestellt.