B-Liga: Der Blick auf die anderen Plätze

SG Nievern/Arzbach II – TuS Burgschwalbach II (So., 12 Uhr, in Arzbach): In den verbleibenden Begegnungen sind nur noch Positionskämpfe angesagt. Die SG hat die besten Karten, als der „Beste vom Rest“ hinter dem für diese Liga viel zu starken Meister TuS Singhofen über die Ziellinie zu gehen. Stärkste Reserve im Kreis wäre zwar ein inoffizielles Prädikat, aber dagegen würden sich Wolfgang Lauterbach und Co. garantiert nicht wehren. Nimmt Burgschwalbachs zweite Welle aber alle drei Punkte von der Burgwiese mit nach Hause, ist für die TuS ebenfalls die Vizemeisterschaft wieder möglich. Hinrunde: 3:2.

SG Birlenbach/Schönborn/Balduinstein II – TuS Heistenbach (So., 12.15 Uhr): Bei der SG sind die Verantwortlichen um Spielertrainer Alexander Groß heilfroh, dass sich die B-Elf vorzeitig ins gesicherte Mittefeld der Tabelle abgesetzt hat und dem Abstiegsgespenst eine lange Nase ziehen konnte. Nun wollen die Dreier-Kombinierten die Gelegenheit nutzen, mit dem vierten Heimsieg der Saison an den zuletzt nicht gerade überzeugend auftretenden und zudem auswärts recht schwachen Heistenbachern (1/2/6) vorbeizuziehen. Hinrunde: 3:4.

SG Rheinhöhen Dahlheim/Dachsenhausen/Prath II – TuS Katzenelnbogen-Klingelbach II (So., 12.15 Uhr, in Prath). Auch hier stehen sich Tabellennachbarn gegenüber. Die SG, die zudem ein Spiel mehr als der TuS auszutragen hat, will den Heimvorteil ausnutzen, um an den Fleckern vorbeizuziehen. Hinrunde: 0:3.

FC Linde Berndroth – FSV Welterod (So., 14.30 Uhr): Der Drittletzte aus der Vogtei will auch im Einrich seine beachtlichen Auswärts-Qualitäten (3/0/5) demonstrieren, während der FC Linde alles daran setzt, in der Endabrechnung in der oberen Tabellenhälfte zu stehen. Dazu würden die nächsten drei Punkte am Kirchweg ungemein helfen. Hinrunde: 1:0.

Nachtrag von Nachholspielen:

SG Bornich/Reitzenhain/Bogel II – FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen II 3:1 (2:0). Schiedsrichter: André Ackermann (Nastätten). Tore: 1:0 Patrick Dillenberger (12.), 2:0 Eric Dombrowski (38.), 3.0 Robin Zimmermann (76.), 3:1 Philipp Erler (78.). Zuschauer in Reitzenhain: 50.

FC Linde Berndroth – TuS Katzenelnbogen-Klingelbach II 5:3 (3:2). Schiedsrichter: Leon Lotz (Nentershausen). Tore: 1:0, 2:0 beide Sascha Wöll (18., 20.), 2:1 Simon Kaiser (22.), 3:1 Benedikt Emmel (27.), 3:2 Lukas Häuser (30.), 3:3 Tobias Faßmann (52.), 4:3 Jonathan Diele (70.), 5:3 Benedikt Emmel (90.+3). Zuschauer: 60.

Stefan Nink