Plus

SG Bornich/Reitzenhain/Bogel II -SG Birlenbach/Schönborn/Balduinstein II (So., 12.15 Uhr, in Reitzenhain): Der Zwischensprint mit satten sieben Zählern hat den Gästen einen Vorsprung von sieben Punkten zum ersten Abstiegsplatz eingebracht. Mit einem weiteren Dreier in Reitzenhain könnte die Elf von Spielertrainer Alexander Groß nun sogar mit BoReiBo gleichziehen. Das wollen die Schützlinge von Frank Fuchs jedoch mit aller Macht verhindern. Hinrunde: 2:1.