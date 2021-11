B-Liga: Der Blick auf die anderen Plätze

Plus

SG Rheinhöhen Dahlheim/Dachsenhausen/Prath II – VfL Altendiez II (So., 13 Uhr). Zwar wurde der Aufwärtstrend der Elf von Marco Müller nach 10 Zählern aus 4 Begegnungen zuletzt in Reitzenhain gestoppt, doch haben sich die Kombinierten mit dem Zwischenspurt ein gutes Stück von den Abstiegsplätzen entfernt. Aus acht Punkten Vorsprung können im Duell mit dem Vorletzten vom Lahnblick am Sonntagnachmittag deren elf werden. Der VfL wird aber um jeden Zentimeter Boden kämpfen, um seine Ausgangsposition im Tabellenkeller zu verbessern. Hinrunde: 4:0.