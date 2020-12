SG Birlenbach/Schönborn/Balduin-stein II – SG Nievern/Arzbach II (So., 12 Uhr): Zum Saisonauftakt blieb Alexander Groß und Co. ein Erfolgserlebnis verwehrt. Ob es gegen Wolfgang Lauterbachs Jungs, die gegen den VfL Bad Ems beim 8:1-Kantersieg fast nach Belieben ins Schwarze trafen, den ersten Dreier in neuer Umgebung gibt?