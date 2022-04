Blick zurück: Vom Hela-Baumarkt zur Musterhalle der Globus-Baumärkte

1997 wurde der Hela-Baumarkt (mit Autoteilepark) im Gewerbegebiet Dickesbacher Straße eröffnet. Zehn Jahre später erfolgte die Übernahme der Hela-Baumärkte durch die Globus-Fachmärkte. Nach einer Entscheidung des Bundeskartellamts war Globus-Fachmärkte aber gezwungen, den Idar-Obersteiner Hela 2010 an einen anderen Baumarktbetreiber abzugeben – zu dicht lag er den Marktschützern am Globus-Baumarkt im Gewerbepark Nahetal.

Also wurde der Markt an den Konkurrenten OBI vermietet, der noch im gleichen Jahr eröffnete. Der Mietvertrag mit OBI endete am 31. März 2020, danach begann der Umbau zur Musterhalle, in der seit 2017 zur Globus-Gruppe gehörenden Immobilie. In Idar-Oberstein waren dafür ideale Bedingungen. Im Oktober 2020 nahm die Musterhalle ihren Betrieb auf.

Das Unternehmen Globus-Fachmärkte mit Hauptsitz im saarländischen Völklingen betreibt in Deutschland und Luxemburg insgesamt 90 Globus-Baumärkte und sechs Alphatecc-Elektrofachmärkte. Mit mehr als 9500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einem Umsatz von 1,9 Milliarden Euro gehören Globus-Fachmärkte zu den führenden Unternehmen der Baumarktbranche in Deutschland. sc