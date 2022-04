Bistum Limburg überträgt fast alle Gottesdienste im Dom auch im Internet

Wer sich wegen Corona weiterhin unsicher fühlt, hat im Bistum Limburg auch die Möglichkeit, erneut an digitalen Gottesdiensten teilzunehmen.

Über die Ostertage werden fast alle Feiern im Dom im Internet-Livestream übertragen. Das Leiden und Sterben Jesu am Kreuz steht am Karfreitag, 15. April, im Mittelpunkt. Die Feier mit Bischof Bätzing beginnt um 15 Uhr. Die Limburger Domsingknaben singen.

Höhepunkt der Kar- und Ostertage ist die Osternacht, in der die Christen die Auferstehung Jesu von den Toten feiern. Der Gottesdienst mit Bischof Bätzing findet an Karsamstag, 16. April, um 21 Uhr statt. Der Limburger Domchor gestaltet die Osternacht. Am Ostersonntag, 17. April, zelebriert Bischof Bätzing die Ostermesse um 10 Uhr. Für die musikalische Gestaltung sorgen erneut die Limburger Domsingknaben und das Domorchester gemeinsam mit verschiedenen Solisten unter der Leitung von Domkantor Andreas Bollendorf.

Den Gottesdienst am Ostermontag, 18. April, feiert Weihbischof Thomas Löhr um 10 Uhr im Limburger Dom. Alle Livestreams an den Feiertagen sind über Youtube, Facebook und unter www. bistumlimburg.de zu erreichen.