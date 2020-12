Bischöfe haben Besuch in der Rheingemeinde angekündigt Seit einigen Jahren steht der Jahresablauf des Klosters Bornhofen immer unter einem besonderen Thema. Für 2021 richtet sich das Programm nach dem Vers 5,13 des Evangelisten Matthäus „Ihr seid das Salz der Erde“. Im Jahr des Salzes haben Pater Eryk und seine Mitbrüder gemeinsam mit dem Freundeskreis vom 11.

April an einige spirituelle Angebote in Vorbereitung, wie Mike Weiland, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Loreley, erfuhr, als er jüngst im Kloster zu Gast war. Unter anderem wird Limburgs Bischof Dr. Georg Bätzing zweimal die Rheingemeinde besuchen und Dr. Peter Kohlgraf einmal. „Wollen wir hoffen, dass sich mit der Freigabe des Impfstoffes auch im kommenden Jahr wieder mehr Normalität bei den Gottesdiensten einstellen lässt“, so Weiland in einer Pressemitteilung.