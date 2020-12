Archivierter Artikel vom 10.07.2020, 16:54 Uhr

Biografie: Walter Adlhoch (1913-1985)

Walter Adlhoch wurde am 6. Juni 1913 im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen geboren und studierte zunächst Jura in Innsbruck und Frankfurt am Main, ehe er für ein Theologiestudium nach Sankt Georgen wechselte. 1938 wurde er in Limburg zum Priester geweiht und wirkte unter anderem als Domkapitular sowie von 1970 bis 1982 als Stadtdekan in Frankfurt.