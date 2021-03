Biodiversität steht hoch im Kurs Für den Förderverein Blühende Lebensräume Diez stellte Ernfried Groh die Biodiversitätsstrategie im Stadtrat vor. „Wir wollen immer Schritt für Schritt vorangehen, uns realistische Ziele vornehmen und Konflikte entschärfen“, betonte Ernfried Groh. Mit guten Beispielen und der Zusammenarbeit mit Stadt, Schulen, Kindergärten und der Landwirtschaft sollen möglichst viele Menschen bei Maßnahmen für den Artenschutz mitgenommen werden.

Der Verein will „zeitnah, zielstrebig und zusammen“ agieren und dem Rückgang der Artenvielfalt entgegenwirken, das Stadt- und Landschaftsbild attraktiver machen und das Klima verbessern. Ziele und Vorhaben sind unter anderem die ökologische Verbesserung städtischer Flächen, Kooperation mit Schulen und Kindergärten, das Anlegen von modellhaften Grün- und Blühflächen, das Anlegen von Feldhecken und eine stärkere Begrünung in Diez. Der Stadtrat hat zur Unterstützung des Fördervereins 2000 Euro in den Haushalt eingestellt. ag