In den Schulen wächst die Angst vor steigenden Corona-Infektionen. „Die Sorge vor dem Winter ist groß“, sagt die Vorsitzende des Philologenverbandes Rheinland-Pfalz, Cornelia Schwartz. Es gebe weder Abstand noch Masken, und die Angst sei, dass ein Stoßlüften nicht ausreichen wird, um Infektionen vorzubeugen. „Das Bildungsministerium spielt aber die Bedeutung von mobilen Lüftungsanlagen herunter“, kritisiert Schwartz: „Unser Eindruck ist, man will das wegdrücken – weil das ja was kostet.“