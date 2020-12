Archivierter Artikel vom 14.06.2020, 17:36 Uhr

Bildungsministerin Hubig kündigt Angebote für Schüler mit Unterstützungsbedarf an

Für Schüler mit besonderem Unterstützungsbedarf soll es in Rheinland-Pfalz in den Sommerferien spezielle Angebote geben. „Und wenn das gut läuft, werden wir das auch in den Herbst-, Winter- oder Osterferien anbieten“, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD). Der Unterricht wird im neuen Schuljahr auch nicht gleich wie gewohnt beginnen: Im ersten Halbjahr sollten die Lehrer einen besonderen Blick auf die Grundlagen werfen und schauen, welche vertieft oder gefestigt werden müssten, sagte Hubig.