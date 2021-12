Bietergemeinschaft übernimmt Stadtverkehr in VIO

Die Bietergemeinschaft bkr mobility/Westrich/Zarth übernimmt am 1. August 2022 den Stadtverkehr in Idar-Oberstein von der VIO. Das hat der Kreistag in nicht-öffentlicher Sitzung beschlossen.

Im März hatte der Kreistag die europaweite Ausschreibung der drei Linienbündel Birkenfeld Nord und Süd (bestehend aus jeweils zwei Losen) und des Stadtverkehrs Idar-Oberstein auf den Weg gebracht. Die Bekanntmachung folgte im Mai gemeinsam mit den beiden Zweckverbänden Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord und Süd, die ihr Engagement ausweiten – über die Schiene hinaus. Nachdem in der Vergangenheit die stündlich verkehrenden Regionalbuslinien Idar-Oberstein mit den beiden anderen Städten Birkenfeld und Baumholder verbunden wurden, gibt es in Zukunft ein ganzes Paket optimal getakteter Strecken – was zu beträchtlichen Mehrkosten führt. Im September erteilte der Kreistag die Zuschläge für die vier Lose außerhalb von Idar-Oberstein, in der Haushaltssitzung vor einer Woche dann auch für das Stadtgebiet. sc/red