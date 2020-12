Archivierter Artikel vom 15.09.2020, 10:12 Uhr

Biblisch-Musikalische Weinprobe gibt es diesmal als Paket mit Wein, Wort und Gesang Die biblisch-musikalische Weinprobe des Fördervereins Lützelsoon in Verbindung mit fünf Winzern, Stollenexperte Herbert Wenz, Bundeslandwirtschaftsministerin, Theologin und Ex-Weinkönigin Julia Klöckner, Kabarettistin und Ex-Weinkönigin Ulrike Neradt, den Wonderfrolleins und Duetto and Friends mit Ramona Wöllstein und Stefan Marx kann wegen Corona nicht im evangelischen Gemeindehaus stattfinden. Dennoch wird die Veranstaltung nicht ausfallen. Es wird ein Paket geschnürt mit fünf exklusiven Weinen, mit Musikstücken (die derzeit aufgenommen werden), Wortbeiträgen von Pfarrer Michael Zeh, Julia Klöckner und Ulrike Neradt.