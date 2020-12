BGK-Chef Nath: Freibad Bosenheim in Hilfe nicht enthalten Der stellvertretende Bosenheimer Ortsvorsteher Kay Maleton, der für die Faire Liste im Finanzausschuss fragte nach, wie es mit dem Freibad im Stadtteil aussieht. Das hat offenbar keine Zukunft mehr. Jedenfalls, wenn es nach dem Willen von Heinrich und Nath geht.

Letzterer macht in seiner Antwort unmissverständlich klar: „In dieser Hilfe ist das Freibad Bosenheim nicht mehr enthalten.“ Weitere Nachfragen, so ob das Grundstück dann an die Stadt zurückfällt, blockte Heinrich ab: Darum gehe es heute nicht. „Es geht hier um die Eigenkapitalaufstockung, um die Cruceniathermen und das Bäderhaus – nicht um Bosenheim. Maleton riet er, er könne das Thema ja wieder im Stadtrat zur Sprache bringen. Da es dazu keine weiteren Wortmeldungen gab, war das Thema schnell abgehakt. Das letzte Wort ist in dieser Sache aber ganz sicher noch nicht gesprochen, wenn man weiß, wie hartnäckig die Bosenheimer um den Erhalt ihres Freibades kämpfen. hg