Bezirk umfasst mehr als 20 Ortsgruppen in vier Landkreisen

Der DLRG Bezirk Westerwald-Taunus hat seinen Sitz in Altenkirchen. Er umfasst mehr als 20 Ortsgruppen in den Landkreisen Neuwied, Altenkirchen und Westerwald sowie in einem Teil des Rhein-Lahn-Kreises. Aus dem Rhein-Lahn-Kreis gehören die Ortsgruppen Bad Ems, Diez, Katzenelnbogen, Nassau und Singhofen zum Bezirk Westerwald-Taunus.