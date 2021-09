Beweis gelungen: Landleben rockt!

Plus

Das Ehrenamt lebt von Anerkennung und Wertschätzung. Geld spielt kaum eine Rolle. Wichtiger ist vielen freiwillig Engagierten eine Würdigung ihrer Arbeit, ein Lob, ein einfaches Dankeschön. Davon hängen auch die Motivation ab und die Bereitschaft, weitere Aufgaben zu übernehmen, aber auch die die eigene Zufriedenheit. Was die gut 240 Ehrenamtler beim ersten Freiwilligenmitmachtag der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen geleistet haben – aus eigenem Antrieb, für die Allgemeinheit und ohne zu murren –, verdient höchsten Respekt. Von Bruchweiler bis Hintertiefenbach, von Rhaunen bis Weiden ist in die Hände gespuckt, sind Ärmel hochgekrempelt und Projekte umgesetzt worden. Kostenlose Getränke und kleine Stärkungen waren das Mindeste, um sich bei allen Helfern – ob jung oder älter – zu bedanken. Ein großes Lob gebührt allerdings auch den zuständigen Mitarbeiterinnen der VG-Verwaltung und Bürgermeister Uwe Weber, die bereits vor gut eineinhalb Jahren den Rahmen für diese Großaktion der „Grünhemden“ – grün waren die T-Shirts für die Helfer – geschaffen haben. Alle gemeinsam haben eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass das erst im vergangenen Jahr neu kreierte Motto der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen keine leere Phrase ist, denn: „Landleben rockt!“ Mit diesem Wissen sollte es möglich sein, im nächsten Jahr den zweiten Freiwilligenmitmachtag in der VG Herrstein-Rhaunen auf die Beine zu stellen. Vorhaben, die es wert sind, realisiert zu werden, gibt es zur Genüge. Packen wir es an – gemeinsam für uns alle!