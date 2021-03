Bevölkerung mit Pflanzaktion für „ihren“ Wald sensibilisieren Bei der aktuellen Aufforstaktion im Hahnstätter Hirschel haben die Waldarbeiter kürzlich Kirschbaum und Elsbeere in den erwähnten Pflanzenklumpen in die Erde gebracht. Auf der Fläche findet man jetzt vier Gruppen zu je 50 Pflanzen. Die Kosten pro Pflanze betragen 2 Euro und ein benötigter Schutz für Wildverbiss kostet 8 Euro.

Dies ergibt für diese Abteilung Gesamtkosten in Höhe von 2000 Euro. „Eine Bepflanzung der Gesamtfläche hätte rund 40.000 Euro gekostet“, berichtete Müller und ergänzt: „Die Kirsche und die Elsbeere haben wir diesmal ausgewählt, da diese Baumarten auf trockenen Südhängen den vitalsten Eindruck machen und beim Holzverkauf gute Erlöse erwarten lassen.“ Insgesamt entstehen in diesem Jahr für die Bepflanzung Kosten von rund 8000 Euro. Bei einer Pflanzaktion im Herbst wollen Förster und Gemeinderat in der Nähe der Lutzhütte die Bürger mit einbeziehen und einen Bürgerpflanztag anbieten. Ziel ist die Sensibilisierung der Bevölkerung für „ihren“ Gemeindewald. krf