Bevölkerung ist im Januar weiter leicht geschrumpft

Der Bevölkerungsrückgang in Koblenz hat sich im Januar 2021 fortgesetzt. Hatten zum Jahreswechsel noch 113.296 Männer und Frauen ihren ersten Wohnsitz in der Stadt, so waren es Ende Januar noch 113.200 Personen; das ist ein Rückgang um 0,08 Prozent. Dieser Rückgang ergibt sich aus einer negativen Bilanz zwischen Geburten und Sterbefällen mit minus 63 und einer negativen Wanderungsbilanz mit minus 33.