Betreiberfirma Visiova testet ebenfalls in Heimbach-Weis Die Firma Visiova aus Urmitz wurde im Januar 2020 gegründet. Ursprünglich war geplant, Messtrennwände herzustellen. Coronabedingt hat man rasch begonnen, Plexiglasscheiben zu produzieren.

Später folgen zudem Kabinen für Impf- und Testzentren. In Abstimmung mit Stadt und Land ist die Firma an der Ausstattung einzelner Testzentren beteiligt. So steht ab Dienstag, 4. Mai, auch auf dem Parkplatz der „Getränke Quelle“ (Flurstraße) in Heimbach-Weis eine Teststation zur Verfügung. Öffnungszeiten: Montag von 15 bis 18 Uhr sowie Mittwoch, Freitag und Samstag je von 8 bis 12 Uhr. mki