Besondere Auszeichnung für Ransbach-Baumbacher Familienunternehmen

Die Tontöpfe der Tonwarenfabrik Hörter in Ransbach-Baumbach genießen ein hohes Kundenvertrauen. So hat das Familienunternehmen in der Kategorie „Haushaltsartikel“ in der Studie „Höchstes Vertrauen“ des Instituts für Management- und Wirtschaftsforschung, die von Focus Money in Auftrag gegeben wurde, gleich nach dem Nassauer Haushaltswarenhersteller Leifheit und dem Wasserfilter-Experten Brita jüngst den dritten Platz belegt und ist mit dem Gütesiegel „Höchstes Vertrauen“ ausgezeichnet worden. Grundlage der Studie ist eine Auswertung von mehr als 438 Millionen öffentlichen Online-Quellen, die für 17.000 Marken aus circa 280 Branchen ausgewertet wurden.