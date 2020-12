Archivierter Artikel vom 11.11.2020, 18:54 Uhr

Besichtigungen anmelden

An mehreren Stationen in Odernheim liegt ein Faltblatt aus mit dem Aufruf: „Starten Sie den historischen Rundgang am besten am Rathaus!“ Für Besucher, die das Weinbaumuseum besichtigen wollen, sind dort auch die Telefonnummern von Paul-Hermann Mohr 06755/724 sowie Andreas Ott 200 98 26 angegeben, um einen Termin zu vereinbaren.