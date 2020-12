Archivierter Artikel vom 01.04.2020, 09:47 Uhr

Es werden Pönale, also Strafzahlungen fällig, wenn beispielsweise die Beschilderung am Bus falsch oder die Beleuchtung defekt ist. Auch ausgelassene Haltestellen, ausgefallene Verbindungen oder ähnliche Verstöße sollen unbedingt gemeldet werden: Wenn die Leistung nicht im vollen Umfang erbracht wird, werden die Zahlungen des Kreises an das jeweilige Unternehmen gekürzt, so Landrat Frank Puchtler. Die Kreisverwaltung hat dafür ein Beschwerdeformular entwickelt.

„Wir sind auf Infos angewiesen, um gemeinsam und wirtschaftlich an Verbesserungen arbeiten zu können“, so Puchtler. Das Formular gibt es unter: www.rhein-lahn-kreis.de/formulare-rlpdirekt/abteilung3/36-beschwerdeformular-oepnv. das